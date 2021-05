3. Liga im Liveticker: FC Ingolstadt gegen TSV 1860 München am Samstag live

Es geht um alles oder nichts! Am Samstag steht für den TSV 1860 mit dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt das absolute Highlight der bisherigen Saison an. Um den Traum vom Aufstieg auch nach dem letzten Spieltag noch aufrechterhalten zu können und in die Relegation einzuziehen, müssen die Löwen im Audi-Sportpark zwingend gewinnen. Den Schanzern reicht hingegen ein Remis für Platz drei – mit einem Sieg wäre sogar noch der direkte Aufstieg drin. Geht die Saison für die Sechzger tatsächlich noch in die Verlängerung oder folgt ein weiteres Jahr in der 3. Liga? Verfolgen Sie die Partie ab 13.30 Uhr im AZ-Liveticker!