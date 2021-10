DFB-Pokal im Liveticker: TSV 1860 München gegen FC Schalke 04 - heute live

Gegen Saarbrücken hat es erneut nicht zu einem Sieg gereicht (1:1), Am Dienstagabend geht es für den TSV 1860 im DFB-Pokal weiter: In der 2. Runde empfangen die Löwen Zweitligist Schalke 04 auf Giesings Höhen. Die Sechzger hatten sich in der Runde davor erst im Elfmeterschießen gegen Darmstadt 98 durchgesetzt, die Gelsenkirchener hatten mit dem FC Villingen keine Mühe.

Zum Pokalkracher gegen Schalke 04 wollen die Ultras der Löwen erstmals seit mehr als eineinhalb Jahren wieder in die Westkurve kommen. Verfolgen Sie die Partie ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!