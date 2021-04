Champions League im Liveticker: FC Bayern gegen Paris Saint-Germain  Viertelfinal-Hinspiel heute live

Schlechte Nachrichten für die Bayern: Serge Gnabry und Marc Roca haben das Abschlusstraining am Dienstag verpasst, beide beim Kracher gegen PSG wohl nicht zur Verfügung stehen. "Serge hat Halsschmerzen und wird aller Voraussicht nach ausfallen", sagte Flick bei der Spieltags-PK am Dienstag. Roca hatte sich bereits am Sonntag im Training verletzt und wird gegen PSG sicher ausfallen.