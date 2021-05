Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen FC Augsburg - Samstag live

Taschentücher raus, liebe Bayern-Fans: Am Samstag heißt es Abschied nehmen von David Alaba, Jérôme Boateng, Javi Martínez und Trainer Hansi Flick. Zum Abschied des scheidenden Quartetts gastiert der FC Augsburg in der Allianz Arena. Rein tabellarisch geht es für beide Teams am letzten Spieltag um nichts mehr. Die bayerischen Schwaben konnten nach dem Trainerwechsel zu Markus Weinzierl den Abstieg verhindern und sicherten sich am vergangenen Wochenende endgültig den Klassenerhalt – die Bayern stehen schon länger als Meister fest und dürfen am Samstagnachmittag die 30. Meisterschale in Empfang nehmen. Die Augen dürften sich daher vor allem auf Robert Lewandowski richten, der am vergangenen Wochenende den legendären Rekord von Gerd Müller eingestellt hat und den "Bomber der Nation" mit einem Treffer gegen Augsburg sogar hinter sich lassen kann. Ob ihm das gelingt, erfahren Sie ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!