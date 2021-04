3. Liga im Liveticker: Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 München  Samstag live

Das Aufstiegsrennen der 3. Liga bleibt weiter spannend. Nach dem 1:1 des TSV 1860 gegen formstarke Kölner konnte auch die Konkurrenz am 33. Spieltag keine Siege einfahren. Die Löwen haben somit als Tabellenvierter weiter alles in der eigenen Hand. Am Samstag geht es für die Köllner-Elf mit dem Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim weiter, die derzeit auf Rang elf liegen. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!