Dritte Liga live: TSV 1860 gegen Waldhof Mannheim im Liveticker

Der TSV 1860 strauchelt in der 3. Liga! Nach fünf sieglosen Spielen in Serie brauchen die Löwen am Samstag gegen Waldhof Mannheim unbedingt wieder einen Dreier, um nicht ins Niemandsland der Tabelle abzurutschen. Die Gäste haben aktuell als Tabellenzehnter zwei Punkte weniger auf dem Konto und könnten bei einem Sieg im Grünwalder Stadion an Sechzig vorbeiziehen. Verzichten muss Michael Köllner neben Dennis Dressel (Rotsperre) auch auf Daniel Wein, der in Köln seine fünfte Gelbe Karte kassierte. Martin Pusic wird hingegen gar nicht mehr für die Löwen auflaufen: Anfang der Woche wurde der Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgrund eines privaten Vorfalls beim Österreicher vorzeitig aufgelöst. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!