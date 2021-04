3. Liga im Liveticker: KFC Uerdingen gegen TSV 1860 München live

Weiter geht's für den TSV 1860! Nach dem Pokal-Aus am Dienstagabend gegen Türkgücü (0:1) steht für das Team von Michael Köllner wieder der Liga-Alltag auf dem Programm. Am 30. Spieltag gastieren die Löwen beim KFC Uerdingen, der seine Heimspiele aus finanziellen Gründen derzeit in Lotte austrägt. Neun Spieltage vor Schluss reisen die Löwen mit einem Rückstand von neun Punkten auf Relegationsplatz drei nach Nordrhein-Westfalen - rechnerisch ist der Aufstieg also noch möglich. Die kriselnden Krefelder stecken hingegen im Tabellenkeller und stehen derzeit als Tabellensechzehnter nur zwei Punkte über dem Strich. Ob Sechzig seiner Favoritenrolle gerecht wird? Verfolgen Sie die Partie ab Samstag im AZ-Liveticker!