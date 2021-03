3. Liga im Liveticker: Hallescher FC gegen TSV 1860 München live

Nach der 0:1-Pleite in Duisburg brauchen die Löwen im nächsten Auswärtsspiel unbedingt drei Punkte: Am Samstag ist der TSV 1860 zu Gast beim Halleschen FC. Durch die dritte Niederlage in den letzten fünf Spielen beträgt der Abstand auf den Relegationsrang mittlerweile sieben Zähler, dennoch ist für die Elf von Michael Köllner im Aufstiegskampf noch einiges möglich. Daniel Wein, der nach seiner Muskelverletzung bisher nur individual trainieren konnte, fällt für das Spiel in Halle definitiv aus. Anpfiff der Partie am Samstag ist um 14 Uhr!