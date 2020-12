Liveticker: FC Bayern gegen RB Leipzig

Topspiel in der Bundesliga! Am 10. Spieltag empfängt Spitzenreiter FC Bayern den Tabellenzweiten RB Leipzig. Der Rekordmeister liegt aktuell mit 22 Punkten zwei Zähler vor den Sachsen und will die Tabellenführung verteidigen. Gegen die Roten Bullen wird Trainer Hansi Flick wieder auf Kapitän Manuel Neuer, Leon Goretzka und Robert Lewandowski zurückgreifen, die beim 1:1 in der Champions League am Dienstag bei Atlético Madrid geschont wurden. Im Gegensatz zu den Bayern trat Leipzig bei seinem Auswärtsspiel in der Königsklasse bei Basaksehir Istanbul in Bestbesetzung an und hat zudem einen Tag weniger Regenerationszeit. Verfolgen Sie die das Bundesliga-Topspiel ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!