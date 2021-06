Liveticker: Portugal gegen Deutschland live - Endstand 4:2

Vorbericht: Der Start in die Europameisterschaft ist für die deutsche Nationalmannschaft missglückt: Gegen Weltmeister Frankreich musste sich die DFB-Elf mit 0:1 geschlagen geben. Jetzt wartet der nächste harte Brocken auf die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw: Heute geht es in München gegen den amtierenden Europameister Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo. Die Portugiesen konnten ihr erstes Gruppenspiel gewinnen – dank drei recht später Tore gab es am Ende einen 3:0-Erfolg gegen Ungarn. Die Marschroute für Deutschland ist klar: Ein Sieg muss her, sonst sieht es bereits in der Vorrunde düster für die DFB-Auswahl aus.