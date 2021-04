Bundesliga live: FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker

Für den FC Bayern ist es das erste Spiel nach deröffentlichen Abschieds-Aussage von Hansi Flick. Der Trainer bittet um eine vorzeitige Vertragsauflösung, bereits zum Ende der Saison soll Schluss sein! Wie wir die Mannschaft auf diese Ankündigung reagieren? Bereits am Dienstag geht es für die Münchner in der Bundesliga weiter, Gegner ist Bayer 04 Leverkusen. Flick kann unter anderem wieder auf Leon Goretzka zurückgreifen, ein Einsatz von Robert Lewandowski kommt allerdings noch zu früh. Können die Bayern ihren Vorsprung an der Tabellenspitze halten oder wird's im Meisterschaftsrennen nochmal spannend? Anpfiff in der Allianz Arena ist um 20.30 Uhr.