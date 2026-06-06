Linkin Park, Foo Fighters, The Weeknd und Nina Chuba: Der Konzertsommer2026 in München

Mit dem Konzert von Linkin Park startet der musikalische Sommer in München. Ein Überblick über die großen Konzertereignisse in der Allianz Arena, der Musik Arena, dem Königsplatz und der Olympiahalle.

The Weeknd performt an gleich drei Abenden hintereinander in der Allianz Arena (25., 26. und 27. Juni).

Zwei Jahre ist es her, dass Adele, Coldplay und Taylor Swift München einen historischen Besucheransturm bescherten. Noch nie zuvor hatte es so viele Übernachtungen in der Stadt gegeben (19,7 Millionen) – zumindest seit der Aufzeichnung 1912. Heuer muss München ohne Adele, Coldplay und Taylor Swift auskommen. Das Programm von 2026 bietet dennoch genügend Gründe, München einen Besuch abzustatten. Und für Einheimische reichlich Möglichkeiten, den Sommer mit Live-Musik in der eigenen Stadt zu genießen.

Den rockigen Auftakt gibt Linkin Park an zwei Abenden in der Allianz Arena. Das Fußballstadion im Norden dient gerade als Ersatzstätte für große Konzerte, da das Olympiastadion aktuell saniert wird. Am 11. und 12. Juni ist die US-amerikanische Band im Rahmen ihrer World Tour "From Zero" in München zu Gast. Seit Anfang der 2000er ist sie mit ihren Songs, aus dem Genre Nu Metal, Alternative Rock, Rap Rock und Electro Rock, weltweit bekannt. Und auch 25 Jahre später reißt der Erfolg nicht ab – beide Abend sind fast ausverkauft.

Konzertsommer in der Allianz Arena, dem Olympiapark und Co.

Dave Grohl spielt mit den Foo Fighters am 17. Juni in der Allianz Arena. © Thomas Frey (dpa)

Am 17. Juni geht es in der Allianz Arena noch rockiger weiter: mit den Foo Fighters. Gründungsmitglied, Dave Grohl, der früher für die Band Nirvana die Drumsticks wirbelte, steht für Foo Fighters seit 30 Jahren auch am Mikrofon.

Während in der Arena für etwa eine Woche die Musik verstummt, können sich die Konzertgänger währenddessen in der Musik-Arena des Tollwood Sommerfestivals im Olympiapark vergnügen. Gestartet wird am 19. Juni mit Beat, einer sogenannten Supergroup – bekannte Künstler aus verschiedenen Bands machen gemeinsame Sache. Zu Beat gehört neben Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey auch Adrian Belew, Ex-Gitarrist von King Crimson. Die Mission der vier: die legendäre King-Crimson-Ära der 1980er in die Gegenwart holen.

Am 20. Juni hält mediterranes Flair Einzug in das Zelt im Olympiapark Süd. Alvaro Soler und seine Band performen ihre Sommerhits wie "Sofia" und "La Cintura".

Einen Tag später, am 21. Juni setzt sich dort die Feel-Good-Stimmung fort, mit Deutsch-Pop von Bosse. Am 22. Juni erwarten die Besucher im Olympiapark gleich zwei Reggae-Ikonen: die neuseeländische Band Fat Freddy’s Drop mit einem undefinierbaren Sound aus Reggae, Dub, Soul, Techno und Jazz und die kalifornische Band Groundation, die sich trotz ihrer Neuformierung im Jahr 2018 treu bleibt.

Dienstag, den 23. Juni, tritt beim Tollwood ein großer Geschichtenerzähler des Country auf, Brad Paisley. Mit Songs seinen gefühlvollen Songs wie "Whiskey Lullaby" und "She’s Everything" wurde er Anfang der 2000er weltbekannt. Am letzten Juniwochenende tönt dann wieder Musik aus der Allianz Arena. Der kanadische R&B-Sänger The Weeknd performt an drei Abenden hintereinander in dem Münchner Stadion. Von Donnerstag (25. Juni) bis Samstag (27. Juni) können die Fans ihn auf seiner Tour "After hours til dawn" sehen und hören (Restkarten).

Am Freitag, dem 26. Juni, spielt derweil auf dem Tollwood ein ganz anderes Genre. Der bayerischer Folkstar Oimara sorgt dort für Ohrwürmer. Zwei Tage später, am 29. Juni, geht es mit gesungenem Dialekt weiter. Wolfgang Ambros bringt Wiener Schmäh in den Olympiapark.

Der bayerische Liedermacher Oimara. © IMAGO/Revierfoto (www.imago-images.de)

Am 30. Juni wird er von irischem Punkrock abgelöst. Die Band Dropkick Murphys verbinden treibende Gitarrenriffs, kraftvolles Schlagzeug mit irischen Folk-Melodien.

Der Juli auf dem Tollwood wird mit einer legendären deutschen Indie-Rock-Gruppe aus Germering eingeläutet (1. Juli). Die Sportfreunde Stiller feiern ihr 30-jähriges Jubiläum (ausverkauft).

Florian Weber (l), Peter Brugger (M) und Ruediger Linhof von den Sportfreunden Stiller. © Ingo Pertramer (BR)

Am 2. Juli folgt dort ein weiteres Jubiläum: das 50-jährige von Foreigner (ausverkauft). Zwar gehörte keines der heutigen Bandmitglieder zu der damaligen Gründungsbesetzung, doch das unverwechselbare 80er-Jahre-Feeling wollen sie mit ihren Kultsongs dennoch ins Tollwood-Zelt holen. Ebenfalls für Momente der Nostalgie, wenn auch weitaus jüngere, sorgt Anastacia dort am 3. Juli. Die Pop-Rock-Sängerin wurde Anfang der 2000 mit Songs wie "I’m Outta Love", "Left Outside Alone" und "Sick and Tired" bekannt.

Einen Tag darauf, am 4. Juli, wird es mit LaBrassBanda im Olympiapark noch einmal bayerisch (ausverkauft). Barfuß, mit Lederhosen und jeder Menge Energie mischt die Gruppe aus Übersee am Chiemsee traditionelle Blasmusik mit Brass-Pop, Hip-Hop, Punk und Techno. Währenddessen tritt auf der anderen Seite des Sees in der Olympiahalle eine erfolgreiche Newcomerin der deutschen Musikszene auf. An gleich drei Abenden hintereinander (4., 5. und 6. Juli) performt Sängerin und Rapperin Nina Chuba sommerliche Hits wie "Wildberry Lillet".

Newcomerin Nina Chuba singt und rapt ihre sommerlichen Hits an gleich drei Abenden in der Olympiahalle (4., 5. und 6. Juli). © Georg Wendt (dpa)

Montag, den 6. Juli füllt sich das Tollwood-Zelt wieder mit voller Energie – allerdings gespeist aus den Klängen des Punkrocks. Die Sex Pistols treten in neuer Konstellation mit dem Punk-Rocker Frank Carter auf. Am Dienstag geht es bei Tollwood legendär weiter – mit Rick Astley, der in den 80ern mit "Never Gonna Give You Up" weltberühmt wurde. Am 7. Juli spielt er in München seine Klassiker sowie neue Songs.

Einen Tag darauf (8. Juli) spielt LP Welthits aus jüngerer Geschichte. Bekannt wurde LP vor allem mit der Folk-Ballade "Lost On You" aus dem Jahr 2015, die allerdings erst in den Jahren darauf internationales Aufsehen erregte. Zuvor hatte LP bereits Songs für Weltstars wie Rihanna, Cher und die Backstreet Boys geschrieben. Eröffnet wird der Abend von Asaf Avidan und seiner Band.

LP schrieb Songs für Rihanna, Cher und die Backstreet Boys. LPs eigener Song "Lost On You" ging um die Welt. © Tollwood

Am 8. und 9. Juli klingt von der anderen Seite des Olympiasees deutscher Punkrock. Die Toten Hosen füllen mit ihren Kultsongs wie "Tage wie diese" an gleich zwei Abenden den Hans-Jochen-Vogel-Platz (ausverkauft).

Einen Tag darauf (10. Juli) bringt das Tollwood-Zelt zwei Größen der elektronischen Musik zusammen: Parov Stelar und Schiller. Ersterer vor allem bekannt durch seinen Hit "All Night".

Am Donnerstag und Freitag (11. und 12. Juli) kehrt musikalisches Leben in die Allianz Arena zurück – mit hohem Besuch aus Südkorea. BTS ist in der K-Pop-Szene wohl die bekannteste Boygroup und bereits an beiden Abenden ausverkauft. Am 13. Juli klingen auf dem Tollwood zwei Frauenstimmen mit Joss Stone und Emeli Sandé. Gefühlvoll, aber mit Kraft performen sie ihre Songs.

Zwei Tage darauf (15. Juli) lädt das deutsche Duo Schmidbauer & Kälberer zu ihrem musikalischen Abend mit Wohnzimmeratmosphäre ein. Zu Gast sind außerdem der Multiinstrumentalist Stefan Stoppok, Soul-Legende Inga Rumpf, Multitalent Hannes Ringlstetter und BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken. Auf die südkoreanische Boyband folgt in der Allianzarena am 17. Juli ein Kontrastprogramm made in Germany: Helene Fischer performt für ihre Fans noch einmal mehr "Atemlos durch die Nacht" und weitere neuere Schlagersongs mit Popcharakter.

Am Königsplatz wird es noch drei weitere Sommerauftritte geben

Darauffolgend gibt es puren Deutsch-Pop mit Wincent Weiss. Mit seinem sechsten Album tourt er durch Deutschland und macht am 18. Juli auf dem Tollwood halt (ausverkauft).

Am 19. Juli endet Konzertmarathon auf dem Tollwood-Sommerfestival. Verabschiedet wird er mit den Hardrock-Legenden von der britischen Band Deep Purple. Songs wie "Smoke on the Water", "Child in Time" oder "Highway Star" sind aus der Welt der Rockmusik nicht mehr wegzudenken.

Ganz auf Konzerte müssen die Münchner danach aber nicht verzichten. Am Königsplatz wird es noch drei weitere Sommerauftritte geben. Am 15. August spielt dort die österreichische Band Seiler und Speer. Zuvor waren Konzerte der beiden Austropop-Sänger abgesagt worden, wegen Gewaltvorwürfen gegenüber Christopher Seiler, die er einräumte. Der Konzertabend Mitte August wird ergänzt durch einen Auftritt von Otto & Die Friesenjungs bestehend aus Ski Aggu, Joost Klein, Otto Waalkes.

Der krönende Abschluss

Eine knappe Woche später (15. August) tönt es aus den Boxen auf dem Königsplatz klassisch. Der Stargeiger David Garrett verbindet die Töne seiner Geige mit dem modernen Flair von Rock und Pop. Am 23. August endet dann auch der Konzertsommer auf dem Königsplatz. Den krönenden Abschluss performt Nick Cave and the Bad Seeds. Die in den 80er-Jahren gegründete Rockband aus Australien bespielt seit mehr als vier Jahrzehnten die internationalen Bühnen und macht auf ihrer Tour in München Halt.