Foo Fighters 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Setlist, Vorbands, Einlass und Anfahrt
Die Foo Fighters, rund um Frontmann und Ex-Nirvana-Drummer, Dave Grohl, sind seit 10. Januar 2026 mit ihrer "Take Cover Tour 2026" weltweit auf Reisen. Im Juni macht die Rockband zweimal Station in Deutschland, davon einmal in München.
Wann spielen die Foo Fighters in München?
Am 17. Juni werden die Foo Fighters in der Allianz Arena ein Konzert geben, dann mit Ilan Rubin am Schlagzeug, der in die Fußstapfen des im März 2022 verstorbenen Drummers Taylor Hawkins tritt und dessen direkten Nachfolger Josh Freese ersetzt.
Foo Fighters in München: Gibt es noch Tickets?
Das Konzert der Foo Fighters in der Münchner Allianz Arena ist so gut wie ausverkauft. Bei Eventim gibt es Anfang Juni noch Tickets in den Sitzplatz-Kategorien 4 bis 8 (ab 100,25 Euro). Bei Ticketmaster waren Anfang Juni keine Konzertkarten mehr verfügbar.
Welche Bands spielen im Vorprogramm der Foo Fighters in München?
Als Supporter der Foo Fighters in der Münchner Allianz Arena werden gleich zwei Bands auftreten. Die irische Alternative-Rock-Band "Inhaler" aus Dublin und die japanische Punkrock-Band "Otoboke Beaver" aus Kyoto.
Wann geht das Konzert los?
Um 15.30 Uhr ist die Öffnung der Allianz Arena geplant. Der Auftritt von Otoboke Beaver findet um 17.30 Uhr, der von Inhaler um 18.30 Uhr statt. Ab 20 Uhr steht dann die Foo Fighters auf der Bühne.
Wie komme ich zu meinem Platz in der Allianz Arena?
Besucher werden gebeten, den Eingang Süd zu nutzen. Der Eingang Nord wird nicht geöffnet sein.
- Der Zugang zum Bereich FRONT OF STAGE 1 ist bei Block 126/ 128 zu finden.
- Der Zugang zum Bereich FRONT OF STAGE 2 ist bei Block 110 / 111 / 114 / 115 zu finden.
- Der Zugang zum Bereich STEHPLATZ INNENRAUM ist bei Block 110 / 111 / 114 / 115 zu finden.
- Der entsprechende Blog zum Zugang der Sitzplätze ist auf den Tickets aufgedruckt.
Setlist: Welche Songs werden die Foo Fighters in München spielen?
Ausgehend von den bisherigen Konzerten der "Take Cover Tour 2026" werden die Foo Fighters in München mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Songs spielen.
- All My Life
- Times Like These
- Rope
- The Pretender
- La Dee Da
- These Days
- Walk
- My Hero
- Learn to Fly
- Jesus Wants Me for a Sunbeam
- This Is a Call
- No Son of Mine
- Your Favorite Toy
- Nothing at All
- Monkey Wrench
- Hey, Johnny Park!
- Aurora
- Big Me
- Best of You
- Exhausted
- Everlong
Außer München: Wo treten die Foo Fighters 2026 noch in Deutschland auf?
Neben ihrem Konzert in München werden die Foo Fighters im Rahmen ihrer "Take Cover Tour 2026" durch Deutschland am 1. Juli 2026 noch ein Konzert im Berliner Olympiastadion geben.
Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?
HINWEIS: Mit dem Konzertticket können U-Bahn, Bus, Tram und S-Bahn im MVV kostenfrei genutzt werden.
Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener-Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahnlinie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem über die Esplanade.
Wer direkt vom Flughafen München "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.
Sicherheits- und Besucherinformationen
- Erlaubt sind Taschen bis zu einer Größe von maximal DIN A4
- Beim Einlass wird es Sicherheitskontrollen und Bodychecks geben
- Kinder unter 6 Jahre erhalten keinen Zutritt
- Kinder und Jugendlich zwischen 6 und 13 Jahren erhalten nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person Zutritt
Nicht erlaubt sind:
- Rucksäcke, Koffer und Taschen größer als DIN A4
- Schirme und Helme
- Kameras, GoPros und Selfiesticks
- Powerbanks über 100 Gramm
- Flaschen und Dosen (Außer Tetra Paks bis 0,5l)
- Waffen, Sprays und Laserpointer
- Themen:
- Allianz Arena
- Fröttmaning
- Kultur
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