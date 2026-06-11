Aktuell ist Linkin Park auf Welttournee und gab 2025 auch fünf Konzerte in Deutschland. 2026 kehrt die amerikanische Nu-Metal-Band zurück und gibt hierzulande weitere Auftritte, zwei davon in München. Die wichtigsten Infos zum Gig in der Allianz Arena.

Linkin Park geben am 11. und 12. Juni 2026 Konzerte in der Münchner Allianz Arena.

München – Linkin Park ist seit Sommer 2025 auf großer "From Zero World Tour". Im Rahmen des Champions-League-Finales am 31.5. 2025 machte die Nu-Metal-Band einen kurzen Abstecher nach München und war in der Allianz Arena das musikalische Highlight kurz vor dem Anpfiff des Endspiels. Dort bekam die Band um die neue Frontfrau Emily Armstrong einen ersten Eindruck, was sie dann im Juni 2026 erwarten dürfte.

Wann spielt Linkin Park in München?

Linkin Park geben am 11. und 12. Juni 2026 Konzerte in München, allerdings nicht im Olympiastadion, sondern in der Allianz Arena, der Heimstätte des FC Bayern München.

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Linkin Park in München: Gibt es noch Tickets?

Die Konzerte von Linkin Park in der Münchner Allianz Arena sind so gut wie ausverkauft. Während es bei Eventim Ende Mai keine Tickets mehr gab, sind bei Ticketmaster noch einige wenige Konzertkarten verfügbar. Die Preise beginnen dort bei rund 102 Euro.

Welche Bands spielen im Vorprogramm von Linkin Park in München?

In der Münchner Allianz Arena werden vor Linkin Park gleich zwei Bands als Supporter auftreten. Zum einen werden das US-amerikanische Hip-Hop-Duo Clipse und zum anderen das US-amerikanisches Elektrorock-Duo Phantogram auf der Bühne stehen. Das gab Linkin Park Mitte Dezember in den Sozialen Medien bekannt.

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Wann geht das Konzert los?

Um 16.45 Uhr ist die Öffnung der Allianz Arena geplant. Der Auftritt von Phantogram findet um 18.55 Uhr, der von Clipse um 19.40 Uhr statt. Ab 20.55 Uhr steht dann Linkin Park auf der Bühne.

Wie komme ich zu meinem Platz in der Allianz Arena?

Besucher werden gebeten, den Eingang Süd zu nutzen.

Der Zugang zum Bereich FROM ZERO PIT ist bei Block 110/111 zu finden.

Der Zugang zum Bereich STEHPLATZ INNENRAUM VORNE ist bei Block 110/111 sowie 114/115 zu finden.

Der Zugang zum Bereich STEHPLATZ INNENRAUM HINTEN ist bei Block 110/111 sowie 114/115 zu finden.

Der entsprechende Blog zum Zugang der Sitzplätze ist auf den Tickets aufgedruckt.

Setlist: Welche Songs werden Linkin Park in München spielen?

Noch ist die genaue Setlist für das Konzert in München unbekannt, aber anhand der bisherigen Konzerte der "From Zero World Tour" dürften folgende Songs mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei sein.

Somewhere I Belong

Lying From You

Crawling

Two Faced

New Divide



The Catalyst

Burn It Down

Up From the Bottom

A Place for My Head

One Step Closer

Lost

Overflow

What I've Done

Numb

In the End

Faint

Castle of Glass

Encore:

Papercut

Let You Fade

Heavy Is the Crown

Bleed It Out

Außer München: Wo treten Linkin Park 2026 noch in Deutschland auf?

Neben ihren Gigs in München werden Linkin Park im Rahmen ihrer "From Zero World Tour" 2026 in Deutschland am 1. Juni 2026 noch ein Konzert in Hamburg geben.

Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?

HINWEIS: Mit dem Konzertticket können U-Bahn, Bus, Tram und S-Bahn im MVV kostenfrei genutzt werden.

Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener-Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahnlinie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem über die Esplanade.

Wer direkt vom Flughafen München "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.

Sicherheits- & Besucherinformationen

Erlaubt sind Taschen bis zu einer Größe von maximal DIN A4

Beim Einlass wird es Sicherheitskontrollen und Bodychecks geben

Kinder unter 6 Jahre erhalten keinen Zutritt

Kinder und Jugendlich zwischen 6 und 13 Jahren erhalten nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person Zutritt

Nicht erlaubt sind: