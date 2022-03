In der Isarphilharmonie: Großes Ukraine-Benefizkonzert in München

Großes Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine: Am kommenden Dienstag schließen sich die Münchner Philharmoniker, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunk und das Bayerische Staatsorchester zusammen.

München - Die drei großen Münchner Orchester geben ein Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine. Die Münchner Philharmoniker, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das Bayerische Staatsorchester spielen am kommenden Dienstag (8. März) in der Isarphilharmonie unter anderem die fünfte Symphonie von Ludwig van Beethoven.

"Aus Solidarität mit den ukrainischen Opfern und Leidtragenden aus dem völkerrechtswidrigen russischen Angriff auf die Ukraine", teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Benefizkonzert in München: Musiker verzichten auf Honorare

Die Musiker verzichten auf Honorare, die Erlöse gehen über die Hilfsorganisation Save the Children an ukrainische Kinder und deren Familien. "Jeder kann und muss jetzt helfen. Worte alleine genügen nicht", sagte die Geigerin Anne-Sophie Mutter, die beim Münchner Benefizkonzert Solistin ist.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): "Ich bin sehr dankbar über die Initiative und diese starke Geste der drei Orchester. München zeigt sich solidarisch mit seiner Partnerstadt Kiew und mit allen Menschen in der Ukraine, die unvorstellbares Leid erfahren."

Solidaritätsaktion der Münchner Kammerspiele

Die Münchner Kammerspiele veranstalten bereits am kommenden Sonntag (6. März) eine Solidaritätsaktion für die Menschen in der Ukraine. Um 18 Uhr findet im Schauspielhaus zunächst eine Lesung mit Künstlerinnen und Künstlern der Sisterhood Ukraine statt, um 20 Uhr wird dann der Film "Bad Roads" von Natalia Vorozhbyt vorgeführt. Der Eintritt ist frei.

Benefizkonzert der Augsburger Philharmoniker

Auch die Augsburger Philharmoniker geben ein Benefizkonzert – dieses findet am 13. März statt. Das Geld aus dem Ticketverkauf geht an die Uno-Flüchtlingshilfe für die Ukraine.

Das Konzert aus der Isarphilharmonie wird live im Radio auf BR-KLASSIK übertragen. Fernsehübertragungen erfolgen am 12. März (20:15 Uhr) auf 3sat und am 13. März (9:45 Uhr) im BR Fernsehen.