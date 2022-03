Keine Putin-Distanzierung: OB Reiter wirft Chefdirigent Gergiev raus!

Valery Gergiev hätte einen Rauswurf verhindern können, doch er ließ das Ultimatum von OB Dieter Reiter verstreichen. Jetzt ist der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker seinen Job los.

Valery Gergiev bei einem Auftritt in der russischen Hauptstadt Moskau.

München - Auf Worte ließ Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag Taten folgen: "München trennt sich von Chefdirigent Valery Gergiev. Es wird damit ab sofort keine weiteren Konzerte der Münchner Philharmoniker unter seiner Leitung geben", teilte Reiter am Vormittag in einem offiziellen Statement mit.

Putin-Freund Gergiev ließ ein Ultimatum Reiters von Freitag verstreichen. Bis Montag um Mitternacht hätte er Zeit gehabt, sich vom russischen Machthaber und dessen Invasion in der Ukraine zu distanzieren. Doch eine Reaktion von Gergiev folgte nicht – nun ist er seinen Job in München los!

So erklärt OB Reiter den Gergiev-Rauswurf

Gergiev habe sich trotz der Aufforderung, "sich eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt", nicht geäußert, teilte der Oberbürgermeister mit.

Putin ehrt Gergiev mit dem Nevski-Orden im Kreml. © imago/ITAR-TASS

Reiter selbst hätte laut eigener Aussage erwartet, dass Gergiev "seine sehr positive Einschätzung des russischen Machthabers überdenkt und revidiert". Das habe er jedoch nicht getan.

"In der aktuellen Situation wäre aber ein klares Signal für das Orchester, sein Publikum, die Öffentlichkeit und die Stadtpolitik unabdingbar gewesen, um weiter zusammenarbeiten zu können. Nachdem dies nicht erfolgt ist, bleibt nur eine sofortige Trennung", erklärte Reiter.

Künstleragentur trennt sich von Gergiev

Auch andere Kulturinstitutionen wie die Mailänder Scala, das Festspielhaus Baden-Baden oder die Elbphilharmonie forderten Gergiev auf, sich von Putin loszusagen. Seine Künstleragentur in München trennte sich von ihm.