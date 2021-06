2.000 Besucher: Klassik am Odeonsplatz startet als Pilotprojekt

"Die Sehnsucht nach Kultur ist groß", begrüßte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter die Entscheidung. "Klassik am Odeonsplatz" geht am 9. und 10. Juli über die Bühne.

München - Die Münchner Open-Air-Konzerte "Klassik am Odeonsplatz" am 9. und 10. Juli sind mit 2.000 Besuchern pro Konzert als Pilotprojekt genehmigt worden.

Reiter: "Ein weiterer Schritt hin zu mehr Normalität"

"Die Sehnsucht nach Kultur ist groß und die Ermöglichung dieser besonderen Open-Air-Konzerte ist ein weiterer Schritt hin zu mehr Normalität", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Montag.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kündigte allerdings an, man werde das Infektionsgeschehen bis dahin genau beobachten.

Klassik am Odeonsplatz: Vor Corona bis zu 8.000 Konzertbesucher

Normalerweise dürfen an kulturellen Veranstaltung in Bayern derzeit höchstens 500 Menschen teilnehmen, wenn sie feste Sitzplätze haben. Vor der Pandemie konnten bei den Konzerten an der Feldherrnhalle jeweils bis zu 8.000 Besucher kommen.