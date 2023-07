"Pegida-Moni": Hans Well ätzt gegen Monika Gruber

Noch vor der Landtagswahl gibt Hans Well mit seiner Formation Hans Well & Wellbappn nach elf Jahren das letzte Konzert. Im AZ-Interview teilt der Kabarettist auch gerne aus: Gegen einige seiner Kollegen, die CSU und auch die Grünen.

Mit seinen Brüdern Christoph und Michael bildete Hans Well von 1976 bis 2012 die Biermösl Blosn. Nach der Trennung gründete er mit seinen Kindern die Formation Hans Well & Wellbappn , die nun auch bald Geschichte sein wird. Ein großes Abschiedskonzert gibt es am 30. Juli in der Alten Münze (Hofgraben 4, 19.30 Uhr.).

Die AZ hat ihn zum Interview getroffen über Kabarett, Politik und seine musikalische Zukunft.

AZ: Herr Well, der Wahlkampf geht in die heiße Phase und Sie hören auf, das passt doch überhaupt nicht zusammen?

Hans Well: In der Alten Münze läuten wir mit einem fulminanten Abend die heiße Wahlkampfphase ein. Und dann noch die 15-Minuten zur Eröffnung der Oiden Wiesn im Herzkasperlzelt. Im Parktheater Göggingen bei Augsburg treten wir tatsächlich zum letzten Mal auf – am Wahlsonntag.

"Pegida-Moni" und CSU-Humorgranaten: Hans Well teilt aus

Dann können sie die Wähler gar nicht mehr umstimmen.

Dann is eh scho alles z´spät. Wir haben dann vermutlich schon resigniert. Aber mit höchster Inbrunst!

Das ist doch eine schreckliche Bilanz nach Jahrzehnten politischen Kabaretts, wenn man schon vor der Wahl resigniert.

Ja, aber die Resignation bei 75 Jahren CSU-Regierung war bei mir schon immer mit Humor und Ironie verbunden. Unsereins kann politische Zustände kommentieren und sich mit Witz und Spott über unfreiwillige Humorgranaten wie Söder, Dobrindt, Scheuer & Co lustig machen.

Sie nennen, drei CSU-Politiker. Es gab unlängst eine heiße Diskussion unter Kabarettisten, bei denen eher die Grünen im Fokus standen.

Ja, diese Kollegen fühlen sich als Opfer des Grünen Zeitgeistes und der angeblichen grünen Meinungsdiktatur. Wohin das führt hat die Veranstaltung in Erding gezeigt. Seitdem kursiert das böse Wort von der Pegida-Moni. Vielleicht ist es halt doch nicht ganz wurscht, welchem Beifall man hinterher schleicht.

Sie haben auch ihrem Publikum gefallen wollen.

Aber nicht jedem. Und wir hatten eine gesicherte Ahnung, was Fakten betraf. Bei Liedern gegen Atomkraft hatten wir z.B. eine gesicherte Ahnung über ungesicherte Risiken. Dass Atommüll gesichert noch eine Million Jahre strahlt. Ob die CSU die Verantwortung für die nächste Million Jahre tragen würde, halte ich für nicht gesichert.

Hans Well: "Bei Rassismus und Antisemitismus hört sich der Spaß auf"

Sie haben die Kompetenz beim Thema Heizungsgesetz bei manchen ihrer Kollegen vermisst?

Manches klang da eher nach Gefühlen als nach Fakten. Und die Wärmepumpenhysterie erreichte bei manchen schon pathologische Ausmaße. Nein, keiner wurde gezwungen, eine funktionierende Heizung rauszuschmeißen! Die Brände im gesamten Mittelmeerraum, die Gletscherschmelze, Dürre und Überflutungen lassen diese Diskussion als absurd erscheinen. Im Zusammenhang mit Rhodos von „Heizungsdiktatur“ für Touristen zu reden, tät mir ja noch einleuchten. Wir haben kürzlich in Franken gespielt, einem Wassernotstandsgebiet, das sich zur Sahelzone entwickelt. Schlechte Aussichten für den Frankenwein. Ich glaube, als Kabarettist hat man die Verantwortung, sich über seine Themen umfassend zu informieren.

Kabarett ist nicht ideologisch?

Zumindest nicht verantwortungslos. Bei Rassismus und Antisemitismus hört sich der Spaß auf. Und wenn der Schleich für den Eisenreich wahlkämpft, bezieht er Position. Für einen Politiker, der als Justizminister die „Klimakleber“ als organisierte Kriminalität in Präventivhaft nehmen, Journalisten abhören lässt. Gleichzeitig dealt seine Staatsanwaltschaft für Autobosse, die den größten Beschiss der Nachkriegsgeschichte zu verantworten haben, eine Bewährungsstrafe aus. Auch wir haben für Politiker gespielt, zum Beispiel den Sepp Daxenberger. Der Sepp hat vieles von dem verkörpert, was uns Biermösln und Polt wichtig war: Er war bodenständig, verwurzelt in der bayerischen Kultur, bezüglich Erneuerbarer Energie und anderer Zukunftsthemen glaubwürdig.

Die Fähigkeit der politischen Kommunikation scheint den Grünen aber teilweise abhanden gekommen zu sein.

Vor allem über die Bayerischen Grünen kann man sich zu Recht lustig machen. Da sind wenig g´standne Typen drunter, das ist eine rein städtische Partei geworden. Jährlich wird in Bayern die Fläche vom Ammersee betoniert! Und die Grünen starten kein Volksbegehren gegen Flächenfraß. Der Netz- und Leitungsausbau in Bayern ist eine Katastrophe, der Ausbau der Windkraft immer noch gleich null. Dieses Jahr sind fünf gebaut worden. Zum Erreichen der Klimaziele bis 2035 bräuchten wir 500! Schleich, Jonas und Gruber tun, als ob die Grünen in Bayern regieren. Wenn ich richtig liege, sind seit 75 Jahren ungebremst andere verantwortlich. Die von Söder und der CSU aus populistischen Gründen vergeigte Energiewende kostet Bayern viel – das war energiepolitischer Landesverrat.

Die CSU wollte stattdessen an der Atomkraft festhalten.

Söder hat 2021 noch eindringlich vor den Gefahren der Atomkraft gewarnt, aber man weiß ja bei diesem Typ nie, wo sein Fähnchen gerade hängt. Vor kurzem wollte seine Regierung noch unsere Trinkwasserreserven für Konzerne freigeben. Das Gesetz war schon erarbeitet – aufgeschreckt durch eine Petition im Landtag, wurde es zu Wahlkampfzeiten wieder zurückgenommen. Das Gesetz hätte Tür und Tor geöffnet für Coca Cola, Aldi und andere Konzerne, die Trinkwasserreserven auszubeuten. Gerade jetzt, wo der Grundwasserspiegel dramatisch sinkt, wollte Söder die Grundversorgung der Bevölkerung verscherbeln.

Hans Well & Wellbappn: Letztes Konzert am 30. Juli

Momentan touren ihre Brüder mit den Toten Hosen und Gerhard Polt durch die Lande. Sie waren lange Bestandteil dieser etwa schrägen Konstellation. Vermissen Sie das nicht?

Nein, ein bisschen was aus dem Programm unserer Tour von 2010, das ich mitgeschrieben habe, ist ja noch dabei. Es war eine witzige Erfahrung, aber vor allem außerhalb von Bayern nicht leicht. Die Fans der Toten Hosen wollten die Hosen hören, nicht uns. Vor allem Polt tat sich wahnsinnig schwer. In Düsseldorf und Frankfurt skandierten Chöre „Wir wollen die Hosen hören“! Im Schlierseer Bauerntheater gehen die beiden Welten halt besser zusammen. Warum ich in der Vorberichterstattung gar nicht mehr vorgekommen bin? Die haben wahrscheinlich so viel im Kopf, die Brüder und die Hosen, dass sie vergessen haben, dass ich beim Kennenlernen in Wackersdorf beim Fußballspielen mit dabei war. Ich war der beste Fußballspieler von uns, das vergißt man doch nicht!

Nach elf Jahren ist Schluss: Ende Juli spielen Hans Well & Wellbappn ihr letztes Konzert. © Martin Bolle

Nun kommt der Abschied von Hans Well & Die Wellbappn. Was ist der Grund?

Der Jonas arbeitet in Berlin, es geht zeitlich einfach nicht mehr. Die Tabea will ein Jahr ins Ausland gehen und die Sarah hat gerade ihr zweites Kind bekommen und vorerst keine Zeit. Aber sie hat große Lust, dass wir zwei auf jeden Fall ab nächstem Jahr weitermachen. Vielleicht sind der Jonas und die Tabea aber bald wieder dabei, die hängen ja auch dran. Es tut mir schon weh, weil ich sehr gerne mit ihnen aufgetreten bin. Und weil wir nach 11 Jahren richtig gut sind.

Sie werden die Bühne vermissen?

Also ein Bühnenjunkie bin ich nicht. Aber mir fällt das Texten immer noch leicht und ich habe nach wie vor großen Spaß dran, über Zustände in Politik und Gesellschaft mit dem gebührenden Spott und Humor zu singen. Und das Publikum auch.