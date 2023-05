Schufa-Ärger nach Inkasso-Fehler: Monika Gruber wehrt sich vor Gericht

Monika Gruber geht vor das Landgericht. Die beliebte bayerische Kabarettistin wurde durch ein Inkassobüro bei der Schufa angeschwärzt – wegen einer Namensverwechslung.

Die Gruberin soll eine Rechnung bei Engelbert Strauß nicht bezahlt haben?! Davon ging irrtümlich ein Inkassounternehmen aus und kontaktierte die Kabarettistin – zudem folgte ein (weiterer) Eintrag bei der Schufa! Doch: Die nicht gezahlte Rechnung stammte von einer Namensvetterin. Monika Gruber greift jetzt durch und wagt den Prozess. Vor dem Landgericht klagt sie gegen ein Inkassounternehmen, das sie verwechselt habe.

Monika Gruber: Namensverwechslung bei Inkassobüro

Besonders pikant: Die unbekannte, aber namensgleiche Frau hatte bereits zwei Schufa-Einträge. Doch beim Inkassobüro, das aktiv wurde, kam es dann zu einem fatalen Namens-Wirrwarr. Die Folge: Der berühmten – und erfolgreichen – Monika Gruber wurde mitgeteilt, dass ein dritter Eintrag bei der bundesweiten Auskunftei wegen der nicht beglichenen Rechnung erfolge.

Was ist die Schufa?

Die Schufa sammelt und speichert Informationen über die Kreditwürdigkeit von Personen und Unternehmen. Außerdem wird ein Schufa-Score berechnet, der die Bonität widerspiegelt und für Banken oder Unternehmen zur Risikobewertung genutzt wird. Drei Negativ-Einträge können sogar Folgen bei einem Einkauf auf Rechnung haben. Zahlungsanbieter könnten dann ablehnen!

Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro

Kabarettistin Monika Gruber beschwert sich nicht nur über die Schufa, sondern greift direkt durch. Sie reichte zivilrechtliche Klage am Landgericht ein, das bestätigte eine Gerichtssprecherin der AZ. Es gehe um ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro. Am Donnerstag ist die Verhandlung.

Monika Grubers Anwältin spricht in der AZ

Monika Gruber will Wiedergutmachung. Sie rege es unglaublich auf, dass diese Inkassofirma schlampig gearbeitet habe. Zudem habe man auf Hinweise, Bitten und Nachfragen nicht reagiert.

Auf AZ-Anfrage äußert sich die Anwältin von Monika Gruber. Nicole Bauer sagt: "Meiner Mandantin Frau Gruber geht es bei der Klage einzig darum, stellvertretend für diejenigen Personen, die sich so ein Verfahren nicht leisten können, ein Zeichen zu setzen, um auf derartige Fälle aufmerksam zu machen. Da ein Schufa-Eintrag bei den Betroffenen einen erheblichen Schaden verursachen kann, muss es aus ihrer Sicht spürbare Konsequenzen haben, wenn ein derartiger Eintrag zu Unrecht erfolgt. Sollte das Gericht einen Schadensersatz zusprechen, wird meine Mandantin den gesamten Betrag an die Seniorenstiftung Lichtblick e.V. spenden. Es wurde der Gegenseite - ohne Erfolg - bereits im Vorfeld des Gerichtsverfahrens vorgeschlagen, die Sache gütlich durch eine Geldspende an die Seniorenstiftung zu erledigen."