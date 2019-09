Selbstvertrauen für Tottenham tanken: 21:1 Tore in vier Begegnungen bislang gegen Paderborn, folgt am Samstag das nächste Schützenfest? Für das Champions-League-Gipfeltreffen in London am Dienstag könnte das nicht schaden. Schließlich warte dort der erste richtige Härtetest, wie Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge erklärte: "Wir werden dort einen guten Tag brauchen." Ein deutlicher Liga-Sieg sorgt für eine breite Brust.

Lewandowskis Torrekord sichern: Neun Tore aus fünf Spielen – der Pole ist erst der zweite Spieler in der 57-jährigen Ligahistorie nach dem Gladbacher Peter Meyer (1967/68), der zu dieser Zeit so viele Treffer auf dem Konto hat. Mit einem weiteren Tor in Paderborn könnte Lewy alleiniger Rekordhalter werden: Zehn Tore (oder gar mehr?) in sechs Spielen hat noch keiner geschafft.

Die Wiesn-Bilanz aufpolieren: Oktoberfestzeit – Bayernzeit: Der Nimbus der zur Wiesn-Zeit unschlagbaren Roten ist seit Pep Guardiolas Abgang etwas verloren gegangen. 2017 gab es in vier Ligaspielen zwei bittere Unentschieden. Dazu die derbe 0:3-Klatsche in der Champions League in Paris, die Coach Carlo Ancelotti den Job kostete. Noch schlimmer 2018: Fünf Pflichtspiele, zwei Remis, zwei Niederlagen. Diesmal ist der Wiesn-Auftakt mit dem 4:0 gegen Köln gelungen.

Teil zwei soll in Paderborn folgen.

Lesen Sie hier: "Stimmung ist gut" - Nico Kovac und die Harmonie-Münchner