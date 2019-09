Geniestreich von Leon Klassen

Hacken-Zuspiel von Sascha Mölders auf Marius Willsch, Pass in den Rückraum auf Klassen – wuchtiger Schuss ins Chemnitzer Tor und ins Löwen-Glück: So ging die 1860-Erfolgsformel. Trainer Daniel Bierofka sparte hinterher nicht mit Lob. "Leon hat mich sehr stolz gemacht. Es war sein erstes Spiel, er hat letztes Jahr noch bei uns in der Bayernliga gespielt. Er verkörpert das, was wir gebraucht haben: Herz, Leidenschaft. Er hat alles rausgehauen, was er hat."