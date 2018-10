Irgendwann springen Habeck und Hartmann ins Publikum

Bisheriger Spitzenwert der Grünen bei einer Bayern-Wahl war 9,4 Prozent im Jahr 2008. 2013 hatten sie 8,6 Prozent erreicht, wurden nur viertstärkste Kraft. "Das Ergebnis zeigt: Wir haben genau den richtigen Wettbewerb gemacht", sagt Özdemir, "und zwar einen, der kein Überbieten mit Populismus ist, kein Wettbewerb darum, noch fanatischer zu sein als die anderen. Es zeigt auch, dass man mit einer klaren pro-europäischen Politik gewinnen kann. ,Bayern First’ ist heute nicht gewählt worden."

"Wir haben heute eine Zeitenwende für Bayern eingeleitet", sagt der zweite Spitzenkandidat Ludwig Hartmann. Endlich zweistellig! "Nächstes Mal dreistellig", ruft jemand aus der Menge. Diese Menge ist in diesem Jahr so groß wie noch nie – zum Glück für Hartmann und den Bundesvorsitzenden Robert Habeck, die noch ins Publikum springen und sich auf den Händen durch den Saal tragen lassen.

Doch in die Feierstimmung mischen sich schnell die Fragen, wie es nun weitergeht. Die CSU braucht einen Koalitionspartner. Die Grünen haben immer wieder Interesse an der Regierung bekundet. "Natürlich wollen wir Verantwortung für dieses schöne Land übernehmen", sagt Schulze gestern Abend. "Ich selber bin ja auch nicht in die Politik gegangen, um in Schönheit am Spielfeldrand zu sterben, sondern um Gesellschaft zu verändern."

Bei den Grünen in Berlin sind aber manche sichtlich erleichtert, dass die CSU offenbar nicht unbedingt die Grünen braucht. Schwarz-Grün fällt sowieso vielen schwer, und dann auch noch mit dem Lieblingsfeind CSU? Irgendwie reizvoll, irgendwie gruselig.

"Um die Uhrzeit kann man das überhaupt noch nicht sagen", sagt Roth. Erstmal wolle man feiern, morgen dann weitersehen. Ähnlich äußert sich Schulze: "Mit uns kann man immer über eine gerechte und ökologische Politik reden. Nicht aber über eine anti-europäische und autoritäre Politik." Den Spruch hat sie schon im Wahlkampf immer wieder aufgesagt.

Dann sagt sie noch etwas ohne das bekannte breite Lächeln: "Die nächsten fünf Jahre werden nicht einfach. Denn wir haben viel zu verteidigen und viel nach vorn zu bringen."

