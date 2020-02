Bereits zum zweiten Mal gaben die Sechzger den Sieg aus der Hand: Wie schon beim 2:2 in Zwickau konnte die Köllner-Truppe einen Vorsprung nicht über die Zeit retten. Und in beiden Spielen waren es für die Löwen verflixte acht Minuten - so viel Zeit lag zwischen allen drei Gegentreffern. "Wir haben es leider nicht geschafft, lange in Führung zu bleiben", konstatierte auch Köllner nach dem Remis in Sachsen. Bei eigener Führung ist der Gegner gezwungen, selbst offensiver zu agieren - dadurch ergeben sich Räume für schnelle Gegenstöße. Den Löwen war dieser Vorteil in den zwei Partien nicht lange vergönnt.