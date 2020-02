So ergab es sich, dass Manuel Neuer in den vergangenen Wochen trotz vier Siegen und einem Remis im Kalenderjahr 2020 stets zu den besten bei den Bayern gehören musste. Der Nationaltorhüter befindet sich etwas mehr als eineinhalb Jahre nach der Rückkehr von seinem Mittelfußbruch wieder in absoluter Top-Form, auch Trainer Hansi Flick zeigt sich beeindruckt. "Manuel ist topfit! Er hat sich sicher noch einmal verbessert", erklärte der 54-Jährige am Donnerstag: "Er ist für mich der beste Torhüter der Welt und das wird er auch bleiben. Ich bin froh, dass wir so einen Rückhalt haben."