Dafür müsste ManCity den Münchnern bei der Ablöseforderung allerdings deutlich entgegenkommen. Nicht zu vergessen: Auch für Lucas Hernández (23) gab Bayern schließlich 80 Millionen aus, obwohl der Verteidiger noch eine Knie-OP vor sich hatte.

Bayerns Not ruft die Vereine auf den Plan

Für die Außendarstellung der stolzen Bayern wäre es aber natürlich nicht ideal, einen weiteren schwer verletzten Spieler für noch immer sehr viel Geld unter Vertrag zu nehmen. In Europa, speziell in England, wurde registriert, wie abhängig sich Bayern von einem Sané-Transfer gemacht hat. Die Kommentare in englischen Medien sind spitzzüngig, teilweise bissig.

Jeder namhafte Klub hat inzwischen realisiert, wie groß die bayerische Not auf der offensiven Außenbahn nach dem Ende der Ära Franck Ribéry/Arjen Robben ist – das wird nun auch die Sané-Alternativen sehr teuer machen. Und die braucht es definitiv. "In der Offensive müssen noch Transfers her. Ein Spieler ist das Minimum, zwei wären gut", sagte Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld kürzlich in der AZ und bezeichnete die Qualität im Bayern-Angriff als "zu gering".

Ziyech und Bergwijn im Visier

Für die Zeit nach Ribéry/Robben benötige Bayern "einfach einen Spieler der Kategorie Sané", erklärte Hitzfeld: "Wenn man sich verstärken will, muss man viel Geld in die Hand nehmen."

Laut "Kicker" sind zwei Offensivspieler weiter im Fokus der Münchner. Hakim Ziyech (26) von Ajax Amsterdam sowie Steven Bergwijn (21) von PSV Eindhoven. Ziyech brillierte mit Ajax in der vergangenen Champions-League-Saison, er ist schon erfahren und kann im Angriff auf verschiedenen Positionen spielen. Holland-Talent Bergwijn ist jünger und wuchtiger als Ziyech. In der Vorsaison traf er für Eindhoven 15 Mal und bereitete 13 Tore vor. Ziyech und Bergwijn wären sinnvolle Ergänzungen – selbst dann, wenn Sané trotz Verletzung verpflichtet wird.

Das wird auch Uli Hoeneß genau wissen.

