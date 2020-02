Bei den erfolgreichsten Torjägern liegt ein Namensvetter deutlich an der Spitze: "Bomber" Gerd Müller, der in 575 Partien für Bayern 515 Mal traf. Einmalig. Auf Platz zwei folgt schon Robert Lewandowski mit 230 Toren in nur 275 Spielen, Dritter ist Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge (217) vor Thomas Müller (194).