Seehofer: Kein Übermaß an Kontrollen

Beide Innenpolitiker betonten, dass sie an der - etwa von SPD, FDP, Linken, Freien Wählern und Grünen - oft kritisierten Einführung der Grenzpolizei festhalten würden. "Die Sicherheit für die Bewohner in unserem Land beginnt an den Grenzen", sagte Seehofer. Die Zusammenarbeit der Bundes- und der Landespolizei sei respektvoll, partnerschaftlich und wirksam. Es gebe kein Übermaß an Kontrollen.

Seit Mitte Juli ist die bayerische Grenzpolizei im Einsatz. Eine Vereinbarung zwischen Bund und Freistaat sieht vor, dass sie Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze durchführen darf - aber nur mit Erlaubnis oder auf Anforderung des Bundes. Unabhängig kann die bayerische Grenzpolizei nicht agieren.