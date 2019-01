Hier ist die Feinstaubbelastung in München weiterhin zu hoch

An der Landshuter Allee in Neuhausen sank die Belastung gegenüber dem Vorjahr von 78 auf 66 Mikrogramm, am Stachus von 53 auf 48 Mikrogramm NO2.

Außerdem wurden an der Nürnberger Von-der-Tann-Straße und an der Augsburger Karlstraße noch 46 beziehungsweise 43 Mikrogramm gemessen. Am Regensburger Rathaus dagegen, wo zuvor ein zu hoher Wert vorlag, wurde der Grenzwert wie an allen übrigen Messpunkten im Freistaat unterschritten. Die Feinstaubbelastung wiederum lag der vorläufigen Auswertung zufolge wie schon im Vorjahr an allen Messstellen unterhalb des Grenzwerts.