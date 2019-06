Zum Vatertag Harry und Meghan veröffentlichen neues Bild von Baby Archie

Wie bereits zum Muttertag im Mai haben Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) anlässlich des Vatertags, der in Großbritannien am heutigen Sonntag gefeiert wird, auf ihrem Instagram-Profil ein neues Foto von Baby Sussex gepostet. Die Aufnahme scheint in einem privaten Moment entstanden zu sein. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, so der vollständige Name des kleinen Royals, trägt darauf einen niedlichen Strampler mit kleinen Figuren. Vor dem Gesicht des Jungen ist die Hand von Prinz Harry zu erkennen, dessen Mittelfinger Baby Archie umfasst.