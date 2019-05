Zum Muttertag Mit neuem Bild von Archie: Meghan und Harry erinnern an Diana

In Großbritannien wurde der Muttertag zwar schon im März gefeiert, in den USA und vielen anderen Ländern weltweit aber am gestrigen Sonntag. Herzogin Meghan (37), geboren in Los Angeles, und ihr Ehemann Prinz Harry (34) nahmen dies zum Anlass, um ein neues Bild ihres Sohnes Archie auf Instagram zu veröffentlichen.