Zum 6. Geburtstag Meghan und Harry gratulieren Prinz George mit Emojis

Die Nachricht - besonders die enthaltenen Emojis - steht im starken Kontrast zu dem Geburtstagsgruß, den Prinz William (37) vor einem Monat bekommen hat. Dazu schrieb der Sussex-Account extrem förmlich: "Alles Gute für den Herzog von Cambridge!" Fans wunderten sich daraufhin, warum Harry seinem Bruder so unpersönlich gratulieren würde. Der Grund liegt wohl darin, dass die offiziellen Social-Media-Accounts der Royals nicht von den Royals selbst bedient werden - was diese gar nicht versuchen vorzutäuschen. So schreiben die Accounts auch immer von den Royals in der dritten Person. Doch auch das Social-Media-Team lernt dazu, wie die Emojis für Prinz George zeigen.