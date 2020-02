Zukunft nach "Megxit" weiterhin unklar Neue Gerüchte: Wohin ziehen Prinz Harry und Herzogin Meghan?

Wie die "Daily Mail" berichtet, konzentrieren sich Harry und Meghan offenbar auf fünf mögliche Wohnsitze: der Los-Angeles-Vorort Malibu in Kalifornien, die US-Metropole New York City an der amerikanischen Ostküste, das kanadische Vancouver im Südwesten des Landes, das französischsprachige Montreal in der kanadischen Provinz Québec und auch die größte Stadt Kanadas, Toronto. Das Rennen sei derzeit noch vollkommen offen. Aktuell residieren die beiden in einer Luxusvilla auf Vancouver Island in der Nähe der gleichnamigen Stadt.