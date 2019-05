FC Bayern: Wer steht eigentlich zu Niko Kovac?

Verrückt: Die Bayern können am Samstag gegen Ex-Klub Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, live bei Sky und im AZ-Liveticker) die siebte Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach bringen. Und er kann am 25. Mai in Berlin gegen RB Leipzig den DFB-Pokal holen, und damit womöglich das Double.