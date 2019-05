Zu Gast bei Royal Windsor Horse Show Neu-Papa Prinz Harry: Ein Termin jagt den nächsten

Die royalen Pflichten von Prinz Harry (34) reißen auch nach der Geburt seines ersten Sohnes Archie Harrison Mountbatten-Windsor nicht ab. Nachdem der Herzog von Sussex bereits am Donnerstag für die Invictus Games ohne Ehefrau und Neu-Mama Herzogin Meghan (37) sowie Baby Archie in die Niederlande gereist ist, stand am Samstag der nächste öffentliche Termin an. Harry erschien bei der Abschlussparade der Royal Windsor Horse Show, die nur einen Katzensprung von seinem Wohnsitz Frogmore Cottage entfernt stattfindet.