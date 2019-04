Das älteste Kino Münchens schließt (wahrscheinlich) schon im Sommer. Die Betreiberfamilie will das vierstöckige Gebäude mit dem Kino im Erdgeschoss verkaufen. Am Dienstag hatte die SPD beantragt, dass die Stadt das Gebäude an der Dachauer Straße im Bahnhofsviertel kaufen soll. Die Wohnungen über dem Kino sollen laut Idee der SPD durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu Mietspiegelpreisen vermietet werden. Die SPD nennt in dem Stadtratsantrag auch eine Initiative, die das Kino genossenschaftlich weiterbetreiben will.