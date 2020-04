"Ich sehe das nicht nur auf den April begrenzt, sondern für so lange, bis der Fußball wieder normal gespielt werden kann", sagte Bayerns Ehrenpräsident dem "kicker". Da wegen des Coronavirus' in den kommenden Monaten höchstens an Geisterspiele ohne Publikum zu denken ist, könnte der Gehaltsverzicht der Stars also für eine längere Zeit andauern.