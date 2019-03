Süle ist der Abwehrboss

Abwehr: In der Defensive ist ein Bayern-Star gesetzt. Niklas Süle (23), inzwischen kampferprobt in der Champions League. "Ich habe von meiner Mentalität her einen weiteren Schritt gemacht dieses Jahr", sagt Süle. Für Thilo Kehrer (22) von Paris Saint-Germain, den Leverkusener Jonathan Tah (23) und Herthas Niklas Stark (23) gilt das auch. In naher Zukunft dürften Süle und Antonio Rüdiger (26/FC Chelsea) das Duo in der Innenverteidigung bilden, Gladbachs Matthias Ginter (25) ist eine Alternative. "Mit der jungen Truppe, die wir haben, werden wir eine gute Rolle bei der EM spielen können", sagt Süle – und meint damit bereits das Turnier 2020.