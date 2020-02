Auf Arp selbst trifft das nicht zu, obwohl er sowohl in der Sommer-Vorbereitung in den USA als auch kürzlich im Trainingscamp in Doha gute Ansätze zeigte. Die letzte Durchschlagskraft fehlt ihm aber (noch), die Konstanz und Wettkampfhärte. In Zweikämpfen mit Defensivstars wie David Alaba (27) hat er oft keine Chance. Erschwert wurde Arps Eingewöhnung bei Bayern zudem durch Verletzungen. Ein Kahnbeinbruch in der linken Hand und eine kleine, knöcherne Absprengung der Speiche im linken Unterarm bremsten ihn in der Hinserie, es waren die ersten schweren Blessuren in Arps Karriere – zu einem ganz schlechten Zeitpunkt.