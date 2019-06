Kimmich gibt Kaufempfehlung an Bayern-Bosse

Sané hätte beim FC Bayern einen Stammplatz auf der Außenbahn – der Hauptgrund, mit dem Kimmich den ManCity-Star nach München locken will. "Er ist ein junger, deutscher Spieler mit einem super Potenzial, der zuletzt bei City - gerade in den wichtigen Partien - nicht immer spielen durfte, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. (...) Ich denke, er hat Bock zu spielen. Und bei uns spielt er! Es ist seine Entscheidung und die Aufgabe der Verantwortlichen, so einen Spieler zu überzeugen."