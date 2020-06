München - Matchwinner Leon Goretzka riss die Arme in den Himmel, Hansi Flick schrie seine Freude laut heraus: Als der FC Bayern einen riesigen Schritt in Richtung achter Meisterschaft in Folge gemacht hatte, fiel allen Beteiligten ein Stein vom Herzen. "So ein spätes Tor zu machen zu einem Sieg, der uns am Dienstag die Meisterschaft ermöglicht, macht mich überglücklich", sagte Goretzka nach dem mühevollen 2:1 (1:1) im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach.