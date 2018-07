Denn trotz Bremse dreht sich die Mietpreisschraube weiter nach oben. In München beispielsweise sind die Preise seit Einführung der Mietpreisbremse 2015 laut immowelt.de um 19 Prozent gestiegen. Damit fällt die Preissteigerung fast genauso hoch aus wie in den drei Jahren, bevor das Gesetz erlassen wurde. Momentan zahlen Mieter in der Landeshauptstadt rund 17,90 Euro pro Quadratmeter.