München - Die bayerische SPD will das geplante Volksbegehren für einen Mietenstopp in Bayern unterstützen. Man brauche eine "Atempause", um mehr Wohnungen bauen zu können, erklärte die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen am Donnerstag. Hohe Mieten würden inzwischen auch für Menschen mit mittleren Einkommen "zur blanken Existenzfrage", sagte Kohnen.