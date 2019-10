München - Bayern München muss nach dem Kreuzbandriss von Abwehrchef Niklas Süle die nächsten Ausfälle in der Defensive verkraften. Im Champions-League-Spiel des deutschen Rekordmeisters bei Olympiakos Piräus verletzte sich Lucas Hernandez in einem Zweikampf offenbar am Sprunggelenk und wurde auf zwei Betreuer gestützt vom Feld geleitet. Jerome Boateng ersetzte den Franzosen (58.).