Coman fällt zwei bis vier Wochen aus - Einsatz gegen Liverpool in Gefahr

Geknickt verließ Coman mit traurigen Augen am Samstag die Allianz Arena. Schon in der Hinrunde, am ersten Spieltag, hatte ein Syndesmosebandriss im linken Knöchel eine Pause bis Anfang Dezember bedeutet. Nun der nächste Rückschlag. Muskelfaserriss ist zwar nicht gleich Muskelfaserriss, von mindestens zwei bis maximal vier Wochen Pause reicht die zu erwartende Spannweite.