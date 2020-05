München - Seit Anfang April lässt Michael Köllner seine Löwen in Kleingruppen trainieren. Nun folgt der nächste Schritt in Richtung Normalität: Am Donnerstagnachmittag nimmt der TSV 1860 wieder das Mannschaftstraining auf. Das bestätigte Sechzigs Sport-Boss Günther Gorenzel am Donnerstag auf einer Videopressekonferenz.