2016 hatte Rummenigge Boateng hart kritisiert, ihm eine schlechte Einstellung vorgeworfen und gesagt, der Verteidiger müsse "wieder back to earth" kommen. Das saß bei Boateng und ist bis heute nicht vergessen.

Der Weltmeister hat allerdings noch weitere Motive für einen Wechsel. Da ist zum einen die Auslandserfahrung, die Boateng bei "Sky" als "interessant" bezeichnete. Bei einem noch populäreren Klub als Bayern könnte Boateng seine eigene Marke stärken. Außerdem hat er mit den Münchnern alles gewonnen.

Mehrere Spieler wollen Bayern verlassen

Und: Boateng treibt eine Sorge um. Wie die AZ erfuhr, hat vor allem das verlorene Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt Zweifel bei einigen Bayern-Spielern wachsen lassen, ob mit der aktuellen Mannschaft noch einmal der ganz große Wurf möglich ist, ein Triple, ein Champions-League-Triumph – oder ob es nicht doch an der richtigen Mischung im Kader fehlt, an der nötigen Motivation. Noch immer ist die 2013er-Mannschaft in ihrem Kern zusammen, Erneuerungen gab es nur punktuell.

Nach AZ-Informationen ist Boateng ist nicht der einzige Spieler, der Bayern verlassen will.

Während der WM soll das Thema aber zunächst ausgeblendet werden. Mehr Druck spüre er nun "überhaupt nicht", sagte Boateng: "Ich möchte so oder so eine gute WM spielen, das hat nichts mit meiner Situation zu tun, die ist so wie immer: Ich möchte dazu beitragen, dass wir eine sehr, sehr gute WM spielen, nicht mehr und nicht weniger."

Boateng erinnert an Kroos 2014

Im Nationalteam genießt er jene Rückendeckung, die er bei Bayern bisweilen vermisst. "Ein guter Jérôme Boateng ist extrem wichtig. Er ist ein Pfeiler, ein Leader in unserer Mannschaft", sagte Bundestrainer Joachim Löw, der für das erste Gruppenspiel am Sonntag gegen Mexiko (17 Uhr) fest mit Boateng plant.

Der Abwehrboss selbst sieht sich nach seiner überstandenen Adduktorenverletzung auf einem guten Weg. Es werde "von Tag zu Tag besser", berichtete Boateng. Mit Blick auf das Mexiko-Spiel sei er daher "positiv" gestimmt. Auch Boateng weiß: Mit einer starken Situation würde er seine Situation auf dem Transfermarkt verbessern.

Ähnlich wie Kroos 2014. Vier Tage nach dem WM-Finale unterschrieb er damals bei Real Madrid. Als Weltmeister. Ob Boateng es Kroos nachmacht?

