Wie Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Freitagabend vor dem Sieg beim Chemnitzer FC (1:0) bestätigte, hat sich der Verein mit einem Angreifer und dessen Verein auf einen Wechsel verständigt. Am Samstag dann wurde bestätigt, was die AZ bereits am Freitag erfahren hatte. Es handelt sich um einen alten Bekannten: Prince Osei Owusu.