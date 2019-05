"Wir sind absolut begeistert" Prinz William gratuliert Harry: "Willkommen im Schlafentzugs-Verein"

William erlaubte sich sogar einen kleinen Scherz: "Ich freue mich, meinen Bruder im Schlafentzugs-Verein willkommen zu heißen, den das Elterndasein mit sich bringt." Zuvor hatten Kate und William den Twitter-Post des Accounts "The Royal Family" retweetet, in dem die Geburt von Baby Sussex am Montag verkündet wurde. Herzogin Meghan (37) hatte ihren kleinen Sohn am Morgen zur Welt gebracht.