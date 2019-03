Die SPD-Fraktion fasste exakt diese Fragen am Freitag in einen Antrag. In einem zweiten erkundigte sie sich außerdem nach dem Stand der sechs bereits beschlossenen Radschnellwege und danach, wann dem Stadtrat dazu erste Ergebnisse vorgelegt werden. Eine Altstadtringverbindung für Radfahrer, wie sie das zweite Bürgerbegehren nun fordert, sei nämlich längst beschlossen, so die SPD. Im Juni 2018 habe der Stadtrat eine Machbarkeitsstudie hierfür beschlossen, wie auch für fünf Radschnellwege ins Umland.