Das Oktoberfest während der Weltkriege

Während der beiden Weltkriege fand in den Jahren 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945 keine Wiesn statt. In den Folgejahren wurden stattdessen 1919 und 1920 sowie 1946, 1947 und 1948 kleinere Herbstfeste abgehalten. Auch die große Inflation als Folge des ersten Weltkrieges verhinderte in den Jahren 1923 und 1924 ein Stattfinden des Oktoberfestes.